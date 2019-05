Zoffili, in Sardegna Lega stravince

(ANSA) - ALGHERO, 27 MAG - "Siamo il primo partito in Sardegna, ma soprattutto quello ottenuto nell'Isola è il miglior risultato della Lega in tutto il Sud, perciò la Sardegna e i suoi bisogni sono centrali per il nostro partito". Eugenio Zoffili, parlamentare e responsabile regionale del partito di Matteo Salvini, commenta entusiasticamente da Alghero il risultato delle elezioni Europee.

"Cinque anni fa eravamo all'1,39%, ora siamo al 27,57% - sottolinea il deputato del Carroccio - e il Pd, che sino alle ultime Regionali era comunque il primo partito, ha perso".

L'analisi di Zoffili è perentoria e proietta ogni ragionamento verso le amministrative. "Puntiamo a Cagliari, Sassari e Alghero, ma puntiamo soprattutto a una Sardegna a sei marce, come il furgone con cui riprenderemo a girare tutta l'Isola da qui al voto del 16 giugno", dichiara Zoffili prima di annunciare: "ho parlato con Salvini e gli ho chiesto di tornare al più presto in Sardegna". (ANSA).