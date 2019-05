Orchestra apre in nave Time in Jazz

Al via le prevendite per la XXXII edizione di Time in jazz. In agosto oltre 100 protagonisti a Berchidda e nel nord della Sardegna dal dal 7 al 16. "Nel mezzo del mezzo" è il tema del Festival internazionale di quest'anno. Un programma che comincia con il viaggio sulla nave di Sardinia Ferries che, il 7 agosto, partirà dal porto di Livorno insieme alla Funky Jazz Orchestra di Berchidda, per traghettare il pubblico sull'isola. Il debutto è affidato a Danilo Rea che, all'Agnata, buen retiro di Fabrizio De Andrè, realizzerà un evento unico, in collaborazione con la Fondazione De Andrè.

Dall'11 agosto sarà il palco di piazza del Popolo a Berchidda ad ospitare i concerti con il debutto in Sardegna di Tempo di Chet, spettacolo teatrale che vede Paolo Fresu alla tromba e flicorno, Dino Rubino al piano, Marco Bardoscia al contrabbasso mentre Alessandro Averone, Rufin Doh, Simone Luglio, Debora Mancini, Daniele Marmi, Mauro Parrinello, Graziano Piazza e Laura Pozone racconteranno la vita di Chet Baker. La sera seguente (lunedì 12) il pianista Omar Sosa e la violinista Yilian Caizares con il loro progetto "Aguas". Altri suoni e atmosfere, martedì 13, con il ritorno a Time in Jazz, dopo diciotto anni, di Nils Petter Molvaer.

Il trombettista norvegese approda a Berchidda con l'inconfondibile suono del suo strumento alla testa di un gruppo con Johan Lindstrm alla chitarra, Jo Berger Myhre al basso e Erland Dahlen alla batteria. Riflettori nuovamente puntati su Paolo Fresu, la sera del 14 agosto, stavolta impegnato in una produzione originale del festival, in trio con il bandoneonista Daniele di Bonaventura e il violoncellista brasiliano Jaques Morelenbaum. La serata del 15 di Time in Jazz in piazza del Popolo è come sempre divisa in due set: il primo vede quest'anno sul palco un'autentica icona della canzone italiana, Ornella Vanoni. Mentre nella seconda parte (con ingresso gratuito) spazio alla consueta festa di Ferragosto con l'Orchestra Casadei. Tantissimi anche i progetti collaterali dedicati al cinema, ai bambini, all'arte, alla letteratura e alla fotografia.