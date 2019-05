Europee: Lega primo partito in Sardegna

Non c'è ancora l'ufficialità, ma la Sardegna resta senza eurodeputati. Gli uscenti erano tre: Renato Soru (Pd), cinque anni fa il più votato nella circoscrizione Italia insulare con oltre 183mila voti, Giulia Moi del Movimento 5 stelle, che ottenne ne oltre 63mila, e Salvatore Cicu di Forza Italia (con oltre 51mila), l'unico dei tre che si è ripresentato a queste elezioni dove ha raccolto però 'solo' 28.470 preferenze, risultando il quinto della lista.

La candidata sarda che ha ottenuto più voti, Alessandra Todde del M5s, con oltre 88mila preferenze è terza della lista dove dovrebbero essere eletti solo i primi due. Anche nella Lega i due candidati sardi, Massimiliano Piu e Sonia Pilli, sono rispettivamente quinto e sesta, mentre nel Pd il sindaco di Nuoro Andrea Soddu - in assoluto il più votato in Sardegna con oltre 66.500 voti - è terzo. Il sistema elettorale che vede le due isole maggiori insieme in un'unica circoscrizione penalizza la Sardegna che ha un terzo degli abitanti della Sicilia.

LEGA PRIMO PARTITO - Anche in Sardegna la Lega è il primo partito, ma le distanze con Movimento 5 stelle e Pd sono più ravvicinate. Il partito di Salvini conquista l'isola con il 27,5%, seguito dal M5s con il 25,7% e dal Partito Democratico che si attesta al 24,2%. Staccati Forza Italia (7,8%) e Fratelli d'Italia, al 6,2%. La Sinistra ottiene il 2,1%, Più Europa 2,09%, Europa Verde 1,6%, Partito Comunista 0.8%. L'affluenza è stata del 36,2%, in calo rispetto al 2014 (42%).

Per la Lega in Sardegna si tratta di un vero e proprio exploit: cinque anni fa prese l'1,4% e alle recenti regionali - vinte dal centrodestra - ha ottenuto l'11,4%, risultato considerato positivo per una regione come la Sardegna ma che adesso, a tre mesi di distanza, è addirittura più che raddoppiato, sicuramente anche grazie ai voti degli alleati nell'isola, come il Partito Sardo d'Azione che alle Europee non aveva una propria lista.

Rispetto a cinque anni fa, il Pd perde 14 punti percentuali (era al 38,7%) ma è in netta risalita rispetto al voto di soli tre mesi fa in occasione delle regionali, quando si fermò al 13,4%. Stesso discorso per il M5s, che nel 2014 piazzò una eurodeputata sarda ottenendo il 30,5%, ma alle regionali del 24 febbraio era crollato all'11%.

Nel capoluogo di regione, Cagliari, il primo partito è il Pd, che ottiene il 31%, seguito da Lega (22,7%) e M5s (18,9%). Forza Italia si attesta al 9% e FdI al 7,4%. Anche a Sassari il Pd risulta il primo partito con il 27,7%, seguito dal Movimento 5 stelle (26,4%) e Lega (25,5%); Fi al 6,3%, FdI al 4,8%. In queste due città, insieme con altri 26 Comuni sardi, si tornerà al voto il 16 giugno per le comunali.