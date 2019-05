Europee: rush finale, 16 sardi in corsa

Ultimo giorno di campagna elettorale in vista del voto per le Europee di domenica 26 maggio. Sedici i candidati sardi che si contenderanno gli otto posti disponibili con una missione difficile: superare numericamente i candidati siciliani. Si voterà in una sola giornata, il 26, dalle 7 alle 23 per eleggere i 73 eurodeputati che spettano all'Italia, suddivisa in cinque macro-collegi.

Lo spoglio delle schede è previsto subito dopo la chiusura dei seggi. Ogni elettore potrà esprimere un massimo di tre preferenze purché siano per candidati della stessa lista e ci sia alternanza di genere. 'Bollino nero' per uno dei candidati sardi in corsa, l'europarlamentare uscente di Fi Salvatore Cicu. La commissione Antimafia lo ha bocciato perchè imputato di riciclaggio in un processo attualmente in corso a Cagliari.

Questi i 16 aspiranti al Parlamento europeo: il Movimento 5 Stelle schiera la capolista Alessandra Todde, scelta direttamente da Luigi Di Maio, e Donato Forcillo, il primo tra i più votati su Rousseau. La Lega, che in tutti i collegi ha come capolista il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, mette in campo Sonia Pilli, di Sassari, e Massimiliano Piu di Tortolì, mentre in Fi (capolista in tutte le circoscrizioni è Silvio Berlusconi) prova ad avere una riconferma l'uscente Cicu a cui si affianca l'ex consigliera regionale Gabriella Greco. Per Fdi, che schiera capolista la leader Giorgia Meloni in tutti i collegi, corre Antonella Zedda. Sempre a destra Casa Pound ha messo in lista due donne e un uomo: Giuliana Pinna, Francesca Cardia e Luca Virdis.

Nel centrosinistra il Pd punta sul sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, mentre La Sinistra ha scelto Omar Tocco e Maria Cristina Ibba e il Partito Comunista Giuseppe Doneddu. Infine Pietrina Putzolu corre con +Europa e Italia in Comune (Pizzarotti), mentre Egidio Trainito con Europa Verde-Possibile.