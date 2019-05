Delfino spiaggiato a Golfo Aranci

Un delfino adulto di 2,5 metri di lunghezza è stato ritrovato morto questa mattina sulla riva della terza spiaggia di Golfo Aranci, sulla costa nord orientale della Sardegna. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto, guidati dal comandante Angelo Filosa, e i veterinari della Assl di Olbia.

Secondo gli accertamenti eseguiti il cetaceo, che non presenta particolari lesioni o segni di malnutrizione, sarebbe morto per cause naturali. La carcassa si presenta gonfia e in avanzato stato di decomposizione, per cui si suppone che la morte risalga ad almeno una decina di giorni fa. Il delfino non è fra gli esemplari stanziali nelle acque di Golfo Aranci: sarebbe stato quindi trascinato in zona dalle correnti, dopo la sua morte. In accordo con la Assl, i militari della Guardia costiera provvederanno in serata a trasportare la carcassa al largo per affondarla e restituirla al naturale ciclo biologico marino.