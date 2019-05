Attentato a Cc Orgosolo: Zoffili (Lega) visita caserma

(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAG - Si avvia alla conclusione il "#tralagente Lega tour 2019", in vista delle elezioni Europee di domenica. Oggi il camper del Carroccio è stato a Oliena e ad Orgosolo, mentre si appresta a compiere la sua ultima tappa ad Alghero dove si fermerà per un incontro pubblico davanti al ristorante Casablanca.

A bordo, oltre al coordinatore per la Sardegna Eugenio Zoffili, i consiglieri regionali e i due candidati Sonia Pilli e Massimiliano Piu.

Ad Orgosolo i leghisti hanno visitato la caserma dei carabinieri anche per stingere la mano al militare che ha subito un attentato nei giorni scorsi, appena 24 ore dopo l'inaugurazione. "E' necessaria un'integrazione dell'organico", ha dichiarato Zoffili all'ANSA dopo la visita. (ANSA).