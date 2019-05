Musica: Irene Grandi al Parco dei Suoni

Grande festa di apertura del Parco dei Suoni di Riola Sardo il 22 giugno con il concerto gratuito di Irene Grandi. La cantante toscana ha deciso di far partire dalla Sardegna il suo tour "Grandissimo" che prende il nome dal suo nuovo album, per festeggiare i 25 anni di carriera. Alle 21 sarà sul palco nello spazio dell'Arena del Mare. Dopo Irene Grandi sono attesi a Riola Sardo Vinicio Capossela, Karl Brave, EMotions Dance Company con il tributo ai Queen, i Negrita e Levante. Sono i primi nomi di un ricco cartellone di concerti proposti in uno spazio di grande fascino.

La festa in musica coincide con l'apertura della stagione organizzata da Rete Sinis - sodalizio tra varie realtà che operano nel settore dello spettacolo dal vivo - Sardegna Concerti, Dromos, Associazione Insieme per Riola - nato per valorizzare il territorio da un punto di vista turistico. Il 21 luglio arriva il cantautore e poeta Vinicio Capossela, il 27 luglio il rapper Carl Brave, il 6 agosto spazio alla EMotions Dance Company con lo spettacolo "A Kind of Magic" tributo ai Queen, il 16 al rock italiano dei Negrita, mentre il 18 è la volta della cantautrice siciliana Levante.

Il Parco dei Suoni di Riola Sardo per l'occasione si presenta al pubblico in una nuova veste rispetto agli anni passati, con gli ambienti rinnovati animati da stand e mostre. Il 22 giugno, in occasione del concerto di Irene Grandi, alle 19 ci sarà l'inaugurazione del Villaggio del gusto, la Galleria del Territorio e le mostre permanenti.