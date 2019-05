Assicurazioni moto, tariffe in aumento

Sardegna poco interessata al confronto tra prezzi di assicurazioni delle moto. Ma forse c'è una spiegazione: le tariffe per stare al sicuro con le due ruote sono sotto la media nazionale. Nell'isola i costi, dal periodo novembre 2017-aprile 2018 allo stesso periodo di un anno dopo, sono aumentati del 4,3%. Ma rimangono abbastanza contenuti: per una polizza si spendo 532 euro. È il risultato dell'indagine condotta questo mese grazie al comparatore per assicurazione moto di SosTariffe.it.

Lo studio ha valutato le richieste di quotazioni RC moto base pervenute al comparatore negli ultimi sei mesi (cioè da novembre del 2018 ad aprile del 2019) e le ha poste a confronto con le richieste dello stesso semestre dello scorso anno (novembre 2017 -aprile 2018).

Passando ai raggi X l'uso del comparatore da parte dei motociclisti italiani emerge che la regione che ha richiesto più preventivi nell'ultimo anno rispetto al precedente è la Puglia (+ 42,8%), seguita da Liguria (+28,3%) e Calabria (+22,4%). I motociclisti meno interessati al confronto tariffe provengono, invece, dalle regioni Valle d'Aosta (- 42,1%), Trentino Alto Adige (- 26,5%) e Sardegna (- 24,1%).