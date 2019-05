Tenta di accoltellare la madre,arrestato

Ha tentato di accoltellare la madre di 65 anni perché non gli consegnava i soldi che chiedeva. Un 42enne è stato arrestato a Cagliari per maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni. La richiesta di aiuto da parte della madre e del fratello è arrivata direttamente al numero di emergenza 113. Poco prima il 42enne aveva aggredito la donna, l'aveva presa per i capelli, scaraventata a terra, tentando di accoltellarla. "O mi dai i soldi o ti taglio la gola", aveva detto il 42enne alla donna. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della squadra volante e un'ambulanza del 118. La 65enne è stata trasportata in ospedale, mentre il figlio è stato arrestato e adesso si trova in carcere a Uta.