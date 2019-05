Scontro frontale su Ss 125, muore 73enne

Un pensionato di 73 anni, Francesco Zurru, di Siniscola, è morto in ospedale poco dopo le 13 a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto intorno alle 10.30 sulla statale 125, nel territorio del suo comune di residenza. Al volante della sua Land Rover, l'anziano si è scontrato frontalmente con una Clio condotta da una trentenne.

Soccorsi dai medici del 118, i due sono stati trasportati all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove Zurru è deceduto alcune ore dopo il ricovero. La donna invece non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche la Polizia stradale che sta ora indagando per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.