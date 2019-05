Test Hiv gratuito in Università Cagliari

Grazie al patrocinio e al supporto dell'Università di Cagliari, la Lila offrirà per la prima volta a tutti gli studenti il test rapido Hiv, lunedì 20 maggio alla cittadella universitaria di Monserrato.

L'evento fa parte dell'European testing week, la settimana europea che è una delle mobilitazioni più partecipate al mondo sul tema della prevenzione dell'Hiv, reso possibile grazie a una sempre più stretta collaborazione tra l'Ateneo e la Lila di Cagliari. All'interno della cittadella universitaria verrà aperto per l'occasione un "testing center" temporaneo, gestito dall'equipe Lila e da immunologi del Policlinico universitario, dove sarà possibile, gratuitamente e in anonimato, effettuare il test rapido e ottenere l'esito dopo pochi minuti. Chiunque voglia accedere potrà raggiungere le aule 13-14-15 al primo piano dell'Asse D3, Blocco G della Cittadella Universitaria di Monserrato.

Questo evento di screening internazionale che approda all'ateneo, rappresenta un altro momento di collaborazione tra LILA Cagliari e l'Università degli Studi di Cagliari e prosegue un percorso avviato con il recente convegno sul tema Hiv organizzato nel mese di marzo, sempre con il patrocinio del Magnifico Rettore, da Lila Cagliari e da Farmacia Politica che ha visto una grandissima partecipazione di studenti.

L'ennesimo importante segnale di forte attenzione al tema dimostrato dalla Rettrice Maria Del Zompo, dai suoi collaboratori e dai responsabili e docenti delle Facoltà di Biologia e Farmacia. Un gesto che fa comprendere quanto l'istituzione abbia a cuore la diffusione dell'informazione, della prevenzione e della conoscenza tra i propri studenti.