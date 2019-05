Acqua nuovamente potabile a Carbonia

La sindaca di Carbonia Paola Massidda ha revocato l'ordinanza firmata il 14 Maggio con la quale veniva disposto il divieto di utilizzo dell'acqua per usi potabili, alimentari e per l'igiene della persona per le abitazioni situate nei quartieri di Serbariu e Medadeddu.

L'Azienda per la Tutela della Salute ha inviato al Comune di Carbonia le nuove analisi, effettuate su un campione d'acqua nel punto idrico di via Lubiana. Le analisi certificano che i parametri sono nuovamente conformi agli standard di qualità previsti dal decreto legislativo 31/2001.