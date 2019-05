Case vacanza,al top CostaRei e S.Teodoro

Costa Rei al primo posto in Italia nella top 10 delle mete più cercate dagli utenti della piattaforma Subito per le case vacanza. Quasi un derby tutto sardo: la località della zona sud orientale dell'isola, che batte di poco (solo 500 ricerche in più) una delle mete per eccellenza della Gallura, San Teodoro che, rispetto all'anno scorso guadagna ben tre posizioni. Molto bene anche Villasimius, sempre nei primi dieci, ma al settimo posto. Medaglia d'oro e d'argento più un buon piazzamento. Al terzo posto la Puglia con Torre Lapillo. La top 5 si conclude con due tradizionali destinazioni venete, Jesolo e Bibione.

In generale chi va sulla piattaforma preferisce la casa indipendente, che batte con il 174% di ricerche in più l'appartamento. Al terzo posto la villa, meglio se accompagnata da una piscina: è questo l'optional più cercato insieme alle case fronte mare. Nella classifica trovano spazio anche il monolocale e il bilocale. All'ottavo posto la ricerca del giardino. A chiudere la top 10 arrivano baita e bungalow, gli alloggi preferiti di chi sceglie la montagna e il campeggio.