Casa: Sardegna 14/a per erogazione mutui

(ANSA) - CAGLIARI, 16 MAG - Nell'ultimo trimestre del 2018 le famiglie sarde hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione per 261,1 milioni di euro. È una cifra che colloca l'isola al 14/o posto per totale erogato in Italia, con un'incidenza dell'1,86%. Sono i dati di un report dell'ufficio studi di Tecnocasa.

Rispetto allo stesso trimestre dell'anno si registra una variazione delle erogazioni pari a -17,5%, per un controvalore di -55,4 milioni di euro. Mentre, se si guarda all'intero 2018, la Sardegna mostra una variazione positiva pari a +5,7%, per un controvalore di +55,6 milioni. Sono dunque stati erogati in questi ultimi dodici mesi 1.023 milioni di euro, volumi che rappresentano il 2,02% del totale nazionale. Nel quarto trimestre dell'anno scorso le cifre più alte sono state erogate nella provincia di Cagliari: 121,9 mln di euro con una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a +28,8%. Nell'ultimo anno, invece, sono stati erogati 461,4 mln di euro, pari a +12,8%.

Attraverso l'elaborazione dei dati provenienti dalle agenzie di mediazione creditizia Kìron ed Epicas, l'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato la tendenza rispetto all'importo medio di mutuo erogato. Nel quarto trimestre 2018 in Sardegna si è registrato un importo medio pari a 111.100 euro, in aumento rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell'anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 104.000 euro.

