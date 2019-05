Vela, Melges World League a Puntaldia

Sarà la Marina di Puntaldia a fare da scenario alla seconda tappa del tour europeo Melges World League, uno dei più competitivi e affermati circuiti internazionali One Design con la presenza costante dei migliori velisti al mondo tra cui ori olimpici, campioni di Coppa America, Volvo Ocean Race e World Championship.

Un doppio appuntamento di sport ed eventi sociali è in programma nei due fine settimana 17-19 maggio per la Classe Melges 32 e 24-26 maggio per la Classe Melges 20. "È un onore - afferma l'amministratore delegato della Marina Marie-Hélène Polo - ospitare un evento internazionale e così prestigioso. E' un'occasione importante per tutto il territorio e ci auguriamo che sia solo il primo di una lunga serie di appuntamenti futuri".