Pari opportunità: pressing su Solinas

Bene la nomina di quattro assessore regionali alle quali "formuliamo le più vive congratulazioni e auguri di proficuo lavoro", preoccupazione invece per "l'assenza nelle dichiarazioni programmatiche del presidente Solinas di riferimenti alle politiche per le pari opportunità". E' la posizione dell'associazione Coordinamento 3 Donne di Sardegna all'indomani del giuramento di tre delle quattro donne che fanno parte della Giunta. Un pressing sul governatore per rammentargli gli impegni presi in campagna elettorale con un appello ad avere più coraggio nelle scelte a favore del mondo femminile.

"La partecipazione paritaria delle donne in tutti i contesti di tipo istituzionale e pubblico rappresenta uno dei cinque punti fondamentali della 'Carta di impegni per la Parità' sottoscritta anche da Christian Solinas il 26 gennaio scorso - ricorda la portavoce dell'associazione Carmina Conte - Tuttavia, esprimiamo il nostro sconcerto per l'assenza di donne nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e per la presenza di sole tre donne negli uffici di presidenza delle commissioni". Primi atti della sedicesima legislatura che, denuncia Carmina Conte, "ci paiono un grave e pericoloso balzo all'indietro".