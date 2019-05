Smeralda Holding, 120mln di investimenti

Importanti lavori di ristrutturazione all'hotel Cala di Volpe, che riapre in questi giorni, e ristrutturazioni in vista anche per gli altri tre alberghi, Cervo, Pitrizza, Romazzino, per completare nei prossimi tre anni il piano d'investimenti quinquennale da 120 milioni di euro di Smeralda Holding. Un piano con ricadute sull'economia della Gallura, dal momento che la società spende 23 milioni l'anno per gli stipendi del personale e oltre 26 milioni per gli acquisti dai fornitori.

Sono quattro le strutture ricettive di lusso che contano un totale di 360 camere, con una clientela in cui prevalgono gli Usa, seguiti dagli italiani e a loro volta da francesi, tedeschi e inglesi, poi l'Est Europa, con volumi di molto inferiori. "La Cina non è un mercato - ha sottolineato il Ceo della società del turismo di lusso della Costa Smeralda, Mario Ferraro - perché alla principale generazione che oggi viaggia non apprezza il mare: ci vorranno altri 10-15 anni". Le ristrutturazioni sono i pilastri del piano industriale avviato da Smeralda Holding, controllata dal fondo sovrano del del Qatar, che ha in vista anche quelle del Tennis Club e del Pevero Golf, con la realizzazione di venti stanze e una spa al piano interrato.

"A fine ristrutturazione, - ha annunciato Ferraro - non tutte le strutture avranno lo stesso brand. Partiremo con una gara già nelle settimane a venire, per arrivare alla selezione a metà del prossimo anno. Il gruppo Marriott - ha risposto quando gli è stato chiesto in merito - sarà certamente tra quelli in gara e comunque resterà con noi fino alla conclusione del piano industriale nel 2023". Tra i lavori invece appena terminati per la stagione 2019 ci sono le novità al Cala di Volpe, che vede dieci suite, corridoi e la hall con design di Bruno Moinard, la creazione di una Spa curata dall'architetto Rodolfo Dordoni e l'apertura di un ristorante Matshuisa, mentre al Romazzino sono stati riprogettati l'ingresso principale dall'architetto Piero Lissoni e la Spa, con ingresso a cui ha dato nuova veste l'architetto Roberto Murgia, mentre è nato all'interno dell'albergo anche il primo kids club.

Rinnovata pure la veste degli storici locali sulla piazzetta di Porto Cervo e nella Marina Vecchia brand di fama mondiale sono pronti a essere ospitati nel luxury temporary store. Realizzati anche 5 chilometri di marciapiedi. Per il retail, oltre ai grandi brand già presenti, aprono ora anche Netley, Jaguar e Lamborghini, oltre a Porsche con uno spazio espositivo. Nessuna intenzione però di ampliare il numero di hotel, parola di Ferraro, interpellato sui 2.300 ettari di terreno che la società possiede: "2.250 sono non edificabili e in ogni caso non vogliamo altri alberghi, ma che la costa resti così, con un'intensità della natura unica al mondo".

RICAVI 2018 A 103 MILIONI, PRESENZE +3% - Smeralda Holding, controllata dal fondo sovrano Qatar Investment Authority, ha chiuso il 2018 con 103 milioni di ricavi (+6,3%), un margine operativo lordo di 48 milioni (+4,2%), un Ebitda Adjusted di 32 milioni (+12%), stabilmente oltre il 30%, e un risultato operativo netto di 28 milioni (+1,6%). Le presenze nelle strutture di Porto Cervo nel 2018 hanno fatto segnare un incremento del 3,3%, con un picco del +7,7% per uno degli alberghi della società, l'hotel Pitrizza. Il Cfo, Davide Cerea, ha parlato presentando i risultati q Milano, di una "crescita solida e costante.

Il fatturato del gruppo è infatti sempre cresciuto, anno dopo anno, del 24% dal 2014 al 2018". Lo scorso anno, come ha spiegato il Ceo, Mario Ferraro, "sono iniziati i cambiamenti previsti dal piano industriale quinquennale, per restare riferimento del turismo d'elite, per attrarre nuovi segmenti di mercato e nuove generazioni e proseguire nell'obiettivo di allungamento della stagione, ampliando l'offerta di ristorazione e intrattenimento". Gli obiettivi del 2019 sono di portare i ricavi a 107 milioni, il margine operativo lordo a 52 milioni, l'Ebitda a 34 milioni e il risultato operativo netto a 30 milioni.