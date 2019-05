Giudice 'grazia' Cagliari per cori Kean

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Oltre all'Inter anche il Cagliari non si è visto applicare alcuna sanzione dal giudice sportivo, relativamente alla gara interna contro la Juventus del aprile scorso, quella dei buu razzisti da parte dei tifosi rossoblù nei confronti di Kean e Matuidi. In quell'occasione, Gerardo Mastrandrea aveva disposto nuove indagini sull'accaduto arrivando oggi alla determinazione di non procedere ad alcuna sanzione verso il club rossoblù, "rilevato che è emerso che i cori in questione, pur certamente censurabili, hanno avuto durante la gara una rilevanza oggettivamente limitata anche in ordine alla effettiva percezione".