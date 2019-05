Cagliari, Murenu candidato sindaco M5s

Il Movimento Cinquestelle ha scelto il suo candidato sindaco di Cagliari in vista delle elezioni comunali in programma il 16 giugno prossimo. Si tratta di Alessandro Murenu, classe 1961, cardiochirurgo dell'ospedale Brotzu. Sarà l'avversario di Francesca Ghirra (centrosinistra) e Paolo Truzzu (centrodestra) per la corsa alla poltrona più importante di Palazzo Baccaredda.

Alla fine la lista di Murenu ha avuto la meglio su quella guidata dal consigliere uscente Pino Calledda. Gli altri candidati cinquestelle nei quattro comuni con più di 15mila abitanti chiamati al voto sono Maurilio Murru (Sassari), Roberto Ferrara (Alghero), Gianfranco Vacca (Monserrato) e Rita Matta (Sinnai).