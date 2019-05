Triathlon: azzurri sfidano Brownlee

Oltre 100 atleti elite, provenienti da 30 Paesi, si sfideranno nella tappa italiana della World Cup di Triathlon, giunta alla quarta edizione in Sardegna, in programma sabato 18 maggio al Poetto di Cagliari su distanza sprint (750 metri di nuoto, 20 km di bici e 5 km di corsa). Sarà una giornata di gare di alto livello, con uno spettacolo agonistico senza pari grazie ai 63 nomi per la prova maschile e ai 44 per la prova femminile provenienti da tutti i Continenti.

Li attendono percorsi di gara impegnativi e sempre sfidanti anche in questa nuova sede dell'area del Poetto, che manterrà inalterate le garanzie tecniche e lo standard organizzativo. Alcuni nomi delle start list: gli italiani Delian Stateff e Davide Uccellari, rispettivamente primo e terzo posto dell'edizione 2018, oltre al britannico Alistair Brownlee, due volte campione olimpico. A difendere i colori azzurri in campo femminile ci saranno Giorgia Priarone, Ilaria Zane e la giovane Beatrice Mallozzi.

La prova nuoto parte dalla spiaggia del Poetto e si svolge su un singolo giro di 750 metri. Il percorso ciclistico prevede la percorrenza di cinque giri uguali da 3,8 km. È un tracciato veloce intervallato da curve tecniche che, in presenza di vento, può rivelarsi particolarmente impegnativo. Il percorso podistico prevede la percorrenza di un anello di 2,50 km da ripetere due volte e si sviluppa prevalentemente sul Lungomare Poetto. L'area per il pubblico più importante sarà ubicata di fronte allo stabilimento dell'Aeronautica Militare, da cui gli spettatori potranno assistere a tutte le fasi di gara.

Partenza alle ore 10:30 dalla spiaggia del Poetto di Cagliari, fronte stabilimento Aeronautica Militare, con lo start della gara femminile, cui seguirà alle 12:30 la prova maschile. "Torniamo con grande entusiasmo a Cagliari per questo nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo", ha detto in conferenza stampa il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Luigi Bianchi. "L'Italia sarà ben rappresentata in una gara che si preannuncia tiratissima e dall'altissimo valore agonistico visto che assegnerà punti per la qualificazione olimpica".

"La tappa della World Cup di Triathlon è una grande occasione promozionale per Cagliari e per tutta la Sardegna, una vetrina cui partecipano atleti di altissimo livello, staff dirigenziali e tecnici, assistenti e persone al seguito, in tutto 500, che potranno apprezzare l'isola e promuoverla loro stessi moltiplicando la visibilità e l'attrattività di una terra accogliente e ospitale", ha detto oggi a Cagliari l'assessore del Turismo, Gianni Chessa.

"I grandi eventi sono un grande veicolo di promozione e al contempo fanno anche bene all'economia della Sardegna, grazie all'indotto che generano, fanno bene a tutti i settori: turismo, commercio e artigianato. Bisogna credere che il turismo sia il nostro punto di forza, questo è il concetto che intendo diffondere e di cui voglio convincere i sardi, occorre una politica del fare, investire sul turismo e andare oltre le coste", ha concluso l'assessore.

"Uno spettacolo ai massimi livelli del triathlon mondiale attende i cagliaritani nella suggestiva cornice dell'area marina del Poetto - ha detto Sandro Salerno, General Manager del Comitato Organizzatore Locale - E' un appuntamento sportivo di carattere internazionale ma anche un'occasione di promozione turistica e di visibilità per la città e la Sardegna tutta. Siamo alla quarta edizione consecutiva e il ruolo della città di Cagliari, con il suo patrimonio ambientale, paesaggistico e storico, è ormai solido e riconosciuto".