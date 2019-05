Sardegna, temporali e vento a 60km/h

Chi ha pensato che il sabato soleggiato fosse un primo assaggio d'estate può accantonare l'idea: già da domenica 12 è in arrivo una perturbazione che porterà sulla Sardegna pioggia, vento, temporali e un drastico abbassamento delle temperature. Lo confermano dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare. È prevista una marcata riduzione della colonnina di mercurio con addirittura un calo di sette gradi in alcune zone.

Domenica pioverà soprattutto nel nord e nel centro dell'Isola, con possibili temporali, il vento di maestrale raggiungerà i 60 chilometri orari portando giù i gradi del termometro. In zone come Tempio le massime da 19 gradi scenderanno a 14, a Sassari il termometro si fermerà sui 20 gradi. Nel sud Sardegna oltre all'abbassamento delle temperature si verificheranno deboli piogge, ma nulla di particolarmente significativo. La perturbazione che arriva dal nord della Francia farà sentire il suo influsso per quasi tutta la prossima settimana. I mari saranno mossi o molto mossi, agitato il canale di Sardegna. Possibili mareggiate nell'area di Alghero.