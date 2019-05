Ruba ostie e le mangia durante furto

È entrato nella parrocchia di San Gavino, a circa 40 chilometri da Cagliari, ha rubato la teca che contiene le ostie consacrate e mentre rovistava nella varie stanze in cerca di denaro e oggetti di valore, le ha mangiate. Un 31enne è stato denunciato dai carabinieri di Villacidro per furto e detenzione e spaccio di droga.

Il giovane giovedì è entrato in chiesa per mettere a segno un furto. Si è diretto al tabernacolo dal quale ha preso la teca con le ostie. Forse preso da un attacco di fame legato all'uso di alcol o stupefacenti, mentre girovagava tra le varie aree della chiesa ha mangiato le ostie, poi ha arraffato alcuni spiccioli delle offerte e i microfoni della chiesa. Preso tutto si è allontanato. Il parroco poi si è accorto del furto e ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Villacidro. I militari hanno visionato i filmati delle telecamere - dove si vede il giovane mangiare le ostie e mettere a segno il furto - e lo hanno subito identificato. Si tratta, infatti, di un personaggio noto alle forze dell'ordine. In serata lo hanno rintracciato e perquisito. In tasca nascondeva quattro dosi di cocaina, una di marijuana e una di hascisc. Recuperata anche la teca con le ostie. Nella sua abitazione, invece, sono stati trovati i microfoni rubati.