Lungosaline Quartu chiusa, trovati fondi

Tempi più stretti per il risanamento del ponte sul canale Perdalonga, nel lungosaline di viale Colombo a Quartu. È quello che auspica l'Amministrazione comunale con l'inserimento nel Bilancio di imminente approvazione della somma necessaria per l'intervento.

Il sindaco Stefano Delunas, recepite le istanze dei cittadini sulla tempistica prevista dai funzionari dell'Ente Parco, ha convocato una riunione operativa, alla presenza del presidente del Parco di Molentargius Paolo Passino, dell'assessore ai Lavori Pubblici Piero Piccoi, del segretario generale Paola Lai, del Comandante del Corpo di Polizia Municipale Marco Virdis e dei dirigenti dell'Ambiente Fernando Mura e Servizi Finanziari Raffaele Cossu. L'insorgere del grave stato di degrado sulle superfici in calcestruzzo del ponticello sul Canale Perdalonga, già causa di una prima ordinanza sindacale dello scorso febbraio per l'interdizione alla circolazione dei mezzi pesanti, ha comportato, anche a seguito del crollo del cordolo esterno di qualche giorno fa, la decisione di chiudere quel tratto di strada, tra la rotonda all'incrocio con le vie San Benedetto e Salieri e l'altra presente nel viale Lungomare del Golfo di Quartu, più o meno all'altezza dell'ingresso al Parco Regionale di Molentargius. I lavori per il risanamento del ponte erano già stati inseriti tra gli interventi finalizzati a garantire la praticabilità dei canali, previsti nell'Accordo di Programma Quadro dedicato ad un recupero generale dei sistemi delle acque salate e della Piana di Is Arenas. Tuttavia il cronoprogramma stilato dal Parco Regionale di Molentargius prevede una tempistica troppo lunga, in considerazione della funzione strategica del tratto di strada in questione, che ha anche un interesse metropolitano. L'Amministrazione comunale ha pertanto cercato e trovato nelle pieghe del Bilancio i soldi necessari.