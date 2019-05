Alghero dichiara stato calamità naturale

(ANSA) - ALGHERO, 10 MAG - La Giunta comunale di Alghero ha dichiarato lo stato di calamità naturale nel proprio territorio in seguito agli eventi atmosferici di domenica scorsa, che hanno colpito l'area provocando ingenti danni alle colture, specie vigneti e oliveti.

Da oggi e sino a venerdì 17 maggio, le vittime dei danni potranno fare richiesta di rimborso all'ufficio protocollo del Comune. Successivamente le domande saranno inoltrate alla sede territoriale di Argea, che disporrà i sopralluoghi mediante contatti diretti con gli interessati.

Con questo provvedimento la Giunta comunale guidata da Mario Bruno risponde tempestivamente alla richiesta formulata dal capogruppo in Consiglio comunale del Partito democratico, Mimmo Pirisi, che proprio questa mattina aveva sollecitato il sindaco ad attivarsi in tal senso. (ANSA).