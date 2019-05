Serie D, Avellino-Lanusei scelta Rieti

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - - Gli spareggi validi per due posti in Serie C, Avellino-Lanusei e Pergolettese-Modena, si giocheranno domenica 12 maggio rispettivamente alle ore 15 e alle 16.

Lo spareggio del girone G, quindi Avellino-Lanusei, si disputerà allo Stadio "M. Scopigno" di Rieti, quello del girone D al "Silvio Piola" di Novara.

La partita di spareggio valida per l'ammissione ai Play Out del Girone E della Serie D Sinalunghese-Viareggio si giocherà domenica 12 maggio alle ore 16.00 allo Stadio "L. Panigiani" di Tavarnelle Val Di Pesa (Firenze).

In tutte le gare in caso di parità al termine dei 90' si giocheranno due tempi supplementari. Se persiste l'equilibrio saranno i rigori a decretare la squadra vincente.