Raccontare l'Eccellenza, Sardegna al top

(ANSA) - CAGLIARI, 9 MAG - Una fotografia delle eccellenze della Sardegna, dall'artigianato, al turismo, dall'agroalimentare alle industrie, ma anche le start up innovative e le attività legate all'identità dell'isola. Sono questi i temi che vengono sviscerati a Cagliari nell'evento "Raccontare l'eccellenza. L'informazione ANSA per diffondere il meglio della Sardegna in Italia e nel mondo" che si tiene nella sala conferenze del centro comunale Il Ghetto.

A dare avvio all'incontro l'amministratore delegato Stefano De Alessandri che ha ricordato le varie eccellenze del territorio e richiamato il ruolo dell'ANSA a supporto della promozione e della valorizzazione dei territori attraverso la sua azione capillare in tutta Italia e nel mondo.

E proprio parlando di eccellenze l'assessora regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, che ha portato i saluti del governatore Solinas, impegnato a Roma, ha voluto fare i complimenti per il lavoro che fa ANSA a livello regionale e nazionale, anche nel valorizzare l'identità della Sardegna.