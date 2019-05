Donne protagoniste alla Cavalcata sarda

Saranno le donne le protagoniste della 70esima edizione della Cavalcata Sarda. La festa laica della Sardegna si svolgerà a Sassari domenica 19 maggio, e come di consueto farà sfilare la bellezza dell'isola, con i suoi costumi e le sue tradizioni.

Per le vie della città sfileranno circa 2500 figuranti con l'abito tradizionale, riuniti in 70 gruppi folk provenienti da tutta l'isola e accompagnati da 22 gruppi a cavallo. I figuranti saranno seguiti dalle coppie a cavallo, dalla suggestiva tracca di Settimo San Pietro e da un corteo di oltre 220 cavalieri. A caratterizzare questa edizione speciale della Cavalcata Sarda ci sarà una novità: 70 donne in abito tradizionale, sfileranno dopo tutti i gruppi folk e prima dei cavalieri, gruppo quest'ultimo che sarà aperto dalla Amazzoni di Nuoro. "Per celebrare la 70edizione della Cavalcata abbiamo pensato che non ci fosse modo migliore che affidare il messaggio della Festa della bellezza alle donne", ha spiegato il sindaco Nicola Sanna, nel corso della conferenza di presentazione della manifestazione, affiancato dall'assessora alla Cultura, Manuela Palitta e dall'anchorman Giuliano Marongiu.

Il corteo, che sfilerà per quasi due chilometri, partirà alle 9 da corso Francesco Cossiga, di fronte alla chiesa di San Giuseppe. Proseguirà poi per via Asproni, via Roma, piazza d'Italia, portici Bargone e Crispo, via Cagliari, via Brigata Sassari, emiciclo Garibaldi, viale Italia, per terminare in viale Mancini all'angolo con viale Berlinguer. Per assistere alla manifestazione sono attesi in città migliaia di turisti, con gruppi provenienti dalla Francia, dalla Svizzera francese e da Israele. Tra le autorità presenti nelle tribune da 1.400 posti, ci sarà Azis Pollozhani, già ministro della Repubblica di Macedonia e ambasciatore presso le Nazioni Unite e oggi rettore della Mother Teresa University di Skopje (Repubblica di Macedonia) a Sassari per impegni accademici. Dopo la sfilata, il pomeriggio sarà dedicato allo spettacolo delle pariglie dei cavalieri, che si svolgerà dalle 16 all'Ippodromo Pinna.