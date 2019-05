Scuola: questionario su diritto studio

(ANSA) - CAGLIARI, 8 MAG - Un questionario sul diritto allo studio. Sotto ogni punto di vista: alloggi, alternanza scuola-lavoro, mezzi di trasporto dispersione scolastica. Sarà diffuso da domani e sarà rivolto a tutti gli studenti e le studentesse, per puntare i riflettori sulle loro esigenze.

L'iniziativa è di Eureka - Rete Degli Studenti Medi Cagliari e di Sioux di Sassari. "La categoria studentesca, troppo spesso, non viene sufficientemente interpellata riguardo i temi scolastici, pur essendo la parte che maggiormente compone la scuola - spiega Michela Lippi, coordinatrice di Eureka-Rete degli Studenti Medi Cagliari - per questo motivo abbiamo deciso di dare la voce agli studenti, facendo un'indagine su quella che è la loro condizione all'interno del contesto scolastico, portandola all'attenzione delle istituzioni, affinché questo spazio venga restituito a chi lo vive tutti i giorni: gli studenti".

Motivazioni? "Siamo la regione - continua Lippi - con uno dei più alti tassi di abbandono scolastico in Italia, coi mezzi pubblici meno apprezzati e con un numero di scuole non a norma altissimo".

Anche Sassari all'attacco. "Il nostro obiettivo - dice Lorenzo Tecleme di Sioux - è conoscere nel dettaglio la condizione studentesca isolana, per dare alla politica gli strumenti per agire, e contemporaneamente ricordargli che noi esistiamo e le nostre richieste devono essere soddisfatte".

(ANSA).