Monumenti Aperti per riscoprire Asinara

(ANSA) - SASSARI, 8 MAG - Un "percorso della legalità" per riscoprire l'Asinara e 25 tra edifici storici, musei e aree archeologiche da visitare gratuitamente. È il menù offerto dalla manifestazione "Monumenti Aperti", che sabato 11 e domenica 12 maggio si svolgerà a Porto Torres e sull'isola-parco.

L'evento, promosso dall'associazione Imago Mundi e organizzato dal Comune di Porto Torres in collaborazione con istituzioni, scuole, associazioni, privati, gestori e operatori culturali, è stato presentato a bordo del traghetto "Sara D." della Delcomar, che collega la città con l'Asinara. Saranno gli studenti delle scuole cittadine a fare da Cicerone per la visita dei siti da scoprire. "Il progetto alla base di questo evento è soprattutto didattico ed educativo per gli studenti che acquisiscono informazioni sul patrimonio di Porto Torres e dell'Asinara e per cittadini e visitatori che acquisiscono consapevolezza sui monumenti e sulla storia", hanno detto il sindaco Sean Wheeler e l'assessora alla Cultura Mara Rassu.

Trentuno in tutto i siti inseriti nel progetto, tra i quali l'Area archeologica "ex Pretura" sotto l'Ufficio Tecnico comunale, messa in luce nel 1984, l'ex palazzina Onmi oggi sede del Parco nazionale dell'Asinara, la Basilica e la cripta di San Gavino, gli Atrii Metropoli e Comita, le chiese di Balai vicino e Balai lontano, il Palazzo del Marchese con il Museo Andrea Parodi, le aree archeologiche della Città romana di Turris Libisonis, il Ponte romano, l'ipogeo di Tanca Borgona, la Necropoli di Su Crucifissu Mannu, il Museo del Porto, la Necropoli ipogeica della Marinella, la Necropoli di via Libio, il Planetario con l'area museale e il simulatore della navigazione, la Necropoli preistorica di Li Lioni, e sull'isola dell'Asinara, i 5 siti del "percorso della legalità" (chiesa dell'Immacolata concezione, Caserma Falcone e Borsellino, Carcere Bunker, Osservatorio della Memoria e il Caseificio).

(ANSA).