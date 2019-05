ANSA-eccellenze Sardegna,evento Cagliari

"Raccontare l'eccellenza. L'informazione ANSA per diffondere il meglio della Sardegna in Italia e nel mondo": se ne parlerà domani, giovedì 9 maggio, nella sala conferenze del centro comunale Il Ghetto di Cagliari a partire dalle ore 11. Un viaggio per mettere al centro il meglio che la Sardegna offre e per focalizzare il ruolo dell'ANSA a supporto della promozione e della valorizzazione di queste eccellenze. Parteciperanno il direttore e l'ad dell'ANSA, Luigi Contu e Stefano De Alessandri, il presidente della Regione Christian Solinas e il rappresentante dell'opposizione nell'Assemblea sarda Massimo Zedda.

Racconteranno la loro storia Dario Scaffardi, amministratore delegato di Saras Spa, Patrizia Rutigliano, relazioni esterne e sostenibilità di Snam, Angela Scanu Mazzella, imprenditrice turistica e titolare di Arbatax Park Resort, Pierluigi Pinna, imprenditore agroalimentare e titolare del caseificio Fratelli Pinna, Claudio Orazi, sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari e Massimo Mancini, direttore del Teatro di Sardegna. In programma anche le testimonianze di Gabriele Littera, amministratore delegato di Sardex, e di Roberto Murru, direttore generale del Ctm.