Calcio: due giornate a Ionita

Il giudice sportivo ha squalificato 18 giocatori di Serie A, dopo la 35ma giornata di campionato. Per tre giornate il milanista Paquetà, per due turni Dijks (Bologna), Ionita (Cagliari) e Veretout (Fiorentina), mentre per una giornata, gli espulsi Kucka (Parma), Colley (Sampdoria) e Sansone (Bologna) e i diffidati: Barillà (Parma), Bernardeschi (Juventus), Brozovic e e D'Ambrosio (Inter), Dioussè (Chevo), Gomez, Masiello e Mancini (Atalanta), Poli (Bologna), Rincon (Torino) e Sportiello (Frosinone).

Una giornata di squalifica all'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, che dunque sabato prossimo non potrà essere in panchina nella gara con la Lazio.