Isola di Pietro 3, Morandi torna sul set

Dopo il successo delle precedenti stagioni, sono iniziate le riprese de "L'Isola di Pietro 3", la serie tv coprodotta da RTI e Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei, in onda prossimamente su Canale 5. La fiction in sei puntate diretta da Alexis Sweet e Luca Brignone, vedrà Gianni Morandi protagonista assoluto insieme a tutti i personaggi più amati, interpretati da Chiara Baschetti (Elena), Alma Noce (Caterina) ed Erasmo Genzini (Diego).

Carloforte e l'isola di San Pietro con il suo mare, i panorami mozzafiato e il sole che si specchia nell'acqua al tramonto faranno ancora una volta da sfondo alle storie. Molte le novità: un nuovo caso da risolvere, amori inaspettati, nuovi adolescenti da conoscere e, soprattutto un nuovo vicequestore aggiunto del commissariato di Carloforte Valerio Ruggeri (interpretato da Francesco Arca) trasferito da Milano e che sembra nascondere un segreto. Tra le new entry due volti molto amati dal grande pubblico: Caterina Murino e Francesca Chillemi.

Anche quest'anno Pietro si prenderà a cuore le storie dei ragazzi implicati nel caso: li ha visti crescere e sa che c'è del buono in ciascuno di loro, basta cercarlo e non arrendersi mai. Ma soprattutto anche in questa terza serie Pietro dovrà riuscire a tenere unite le persone che ama di più: la sua famiglia.