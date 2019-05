Basket: artisti contro violenza su donne

Si svolgerà venerdì 10 la "Giornata del basket contro la violenza sulle donne", manifestazione che avrà come ospite principale, al PalaPirastu di via Rockefeller (inizio alle 19.30) la Nazionale italiana Artisti che affronterà una rappresentanza di "baskettari sardi".

Un evento organizzato dall'Associazione Divieto di Femminicidio, in collaborazione con il Coni regionale e la Federbasket regionale e il patrocinio del Banco di Sardegna e Fondazione di Sardegna.

"Lo scopo dell'iniziativa - spiegano i promotori - è quello di sensibilizzare il mondo della pallacanestro e dello sport in generale, al problema sulle violenze perpetrate nei confronti delle donne. L'ingresso sarà gratuito, ma è richiesta un'offerta libera. Il ricavato della serata sarà devoluto dall'Associazione ai centri antiviolenza sulle donne della Sardegna".

"E' la prima volta che la Nazionale Artisti Basket viene in Sardegna" ha detto l'assessora regionale Alessandra Zedda ed ex giocatrice di basket che venerdì sarà in campo. "Una squadra ben voluta in tutta Italia, ma anche fuori dai nostri confini e nella quale hanno giocato personaggi noti e amati, uno fra tutti Fabrizio Frizzi. Una formazione che rappresenta il basket ma, un aspetto rilevante è che questo gruppo di personaggi-giocatori intraprende con entusiasmo la battaglia relativa alla violenza sulle donne".

In campo per la Nazionale Artisti Basket ci saranno Stefano Nosei - cabarettista e cantautore; Roberto Ciufoli - attore, comico e regista; Antonello Riva - ex cestista azzurro, dirigente sportivo; Ottavio Missoni - motociclista; Josafat Vagni - attore; Gianguido Baldi - attore; Stefano Sarcinelli - comico e drammaturgo; Bibi Velluzzi - giornalista; Beppe Palmieri - conduttore radiofonico; Luca Levi - attore; Simone Barazzoto - Presidente Nazionale Artisti Basket; Luca Gelli - musicista.

I 'Baskettari sardi' sono Alessandra Zedda, Consuelo Scameroni, Anna Masala, Francesca Saba, Stefania De Michele, Selene Perseu, Nicoletta Ferraguti, Betty Murgia, Marcello Ibba, Riccardo Picciau, Roberto Pintor, Stefano Iaci, Paolo Massidda, Lorenzo Bucarelli. Coach: Bruno Perra e Sabrina Sussarello.