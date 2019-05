Saras Football Academy con 500 pulcini

Trentadue squadre, circa 500 piccoli calciatori tra i 10 e gli 11 anni della categoria Pulcini. Tra baby giocatori, tecnici e accompagnatori una vera e propria invasione con un migliaio di persone al Centro sportivo di Assemini per il Torneo Saras Football Academy, giunto alla sua quinta edizione. Protagoniste le società affiliate alla Cagliari Football Academy, arrivate oggi da tutta la Sardegna. Otto i gironi di qualificazione formati ognuno da quattro squadre, le partite si sono giocate la mattina e poi, dopo la pausa pranzo, sono andate avanti sino al tardo pomeriggio.

Fair play ma anche sano agonismo: dopo ottavi, quarti e semifinali, la finalissima tra Futura Calcio Sales e Italpiombo Santateresa è finita 4-0. Per i vincitori del Torneo un'emozione doppia: verranno premiati davanti al pubblico della Sardegna Arena in occasione di Cagliari-Udinese. L'iniziativa si è tenuta in collaborazione con Saras ed Energit, rispettivamente main e top sponsor della Cagliari Football Academy.

"Stiamo dando continuità all'ottimo lavoro di questi anni - ha spiegato il responsabile della Football Academy, Bernardo Mereu - Il Torneo chiude una stagione densa di appuntamenti, con tante occasioni di crescita per le nostre affiliate. Iniziative volute fortemente dal presidente Giulini che segue con passione la Cagliari Football Academy. I risultati sono importanti: tanta aggregazione, un processo di crescita sociale e tecnico che sta riguardando la Sardegna e non solo, con il coinvolgimento delle società affiliate e ai Centri di formazione nella Penisola".

Soddisfazione anche dai partner. "Da cinque anni Saras è accanto alla Cagliari Football Academy e con grande piacere vediamo che il sodalizio cresce man mano - ha detto Luca Villa Santa, relazioni col territorio di Saras - Aumenta il numero delle società che ne fanno parte e diversi ragazzi passano dalle affiliate al Cagliari calcio, qualcuno raggiungendo anche le Nazionali giovanili". Silvia Mura, responsabile commerciale di Energit, ha sottolineato l'importanza di "formare i ragazzi dal punto di vista professionale e umano affinché diventino il più presto possibile interpreti della crescita della Sardegna".