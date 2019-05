Cagliari: Ghirra candidata c.sinistra

(ANSA) - CAGLIARI, 5 MAG - Francesca Ghirra è la candidata sindaca del centrosinistra per le comunali di Cagliari del 16 giugno. Il risultato dello spoglio delle primarie non è ancora definito ma l'ex assessora all'Urbanistica della Giunta Zedda ha già oltrepassato il 55 per cento dei voti. Ghirra si è imposta su Marzia Cilloccu, anche lei assessora uscente al Turismo, e su Matteo Lecis Cocco-Ortu, consigliere comunale del Pd.

"Sono molto felice - commenta la neo candidata all'ANSA - oggi è stata una giornata di grande partecipazione democratica, abbiamo dimostrato che le primarie erano la strada giusta per individuare il candidato. Ancora una volta segniamo la differenza dal centrodestra che si fa imporre i propri candidati da Arcore e li ratifica con un'assemblea di soli maschi".

Già ufficializzato il suo sfidante dello schieramento avversario: è il consigliere regionale di Fdi Paolo Truzzu. Solo nei prossimi giorni, invece, si conoscerà il nome del candidato del Movimento 5 stelle.