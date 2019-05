Teatro: contest Cedac, 8 scuole in gara

(ANSA) - CAGLIARI, 3 MAG - Ironia in scena per il T-Challenge firmato Cedac. Dal 4 al 12 maggio all'Auditorium Comunale di piazza Dettori a Cagliari otto scuole saranno in gara per la prima "battaglia teatrale".

In primo piano la commedia per il progetto che porta il "meraviglioso gioco del teatro" dentro la scuola per far scoprire agli adolescenti la forza evocativa delle parole , sottolineate da suoni e visioni, e l'arte di mettere a nudo la verità attraverso la finzione. Sotto i riflettori le compagnie di studenti che sotto la guida dei registi Lea Karen Gramsdorff e Senio G.B. Dattena, Elio Turno Arthemalle e Filippo Salaris, Roberta Locci e Simeone Latini, Mariano Cirina e Marta Proietti Orzella si sono cimentati con testi classici e contemporanei.

Tra Shakespeare e Aristofane, Goldoni e Jarry accanto a Michael Frayn, Umberto Simonetta e Achille Campanile i giovani interpreti raccontano l'amore e la guerra, l'ambizione e perfino la morte, in chiave umoristica. Le pièce permettono di affrontare con moderna sensibilità temi d'attualità, dallo "sciopero delle donne" per la pace nella "Lisistrata" all'emancipazione femminile e i segreti della seduzione nella "Locandiera", dai capricci del cuore nella shakespeariana "Pene d'amor perdute" alla surreale ascesa al trono di "Ubu Roi". Un coinvolgente meccanismo metateatrale per "Rumori fuori scena", gli esilaranti tentativi di celare la triste notizia in "E' morto Piero" e l'inedito "Hashtag #14-19: La corsa" completano il vivace affresco della società, tra vizi e (rare) virtù.

T-Challenge offre ai ragazzi l'occasione di confrontarsi con autori e opere fondamentali e di mettersi alla prova davanti a un pubblico e a una giuria di esperti ma soprattutto di avvicinarsi ai linguaggi della scena, in una forma ludica con tanto di premio finale "a tema" per i vincitori: un fondo per le gite d'istruzione e la possibilità di seguire gli eventi della stagione. (ANSA).