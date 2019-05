Volotea: nuovo volo Cagliari-Strasburgo

Per celebrare la nuova base a Cagliari, Volotea inaugura una rotta esclusiva alla volta di Strasburgo (8.100 biglietti in vendita): si potrà volare verso il nord-est della Francia una volta alla settimana, ogni giovedì. Sono confermate, inoltre, sempre da oggi le ripartenze dei voli verso Tolosa, fino a due volte a settimana nei periodi di più intenso traffico e con un'offerta di 12.000 posti.

Il 30 maggio verrà inaugurata la nuova base operativa Volotea a Cagliari, la quinta in Italia. Ricca l'offerta del vettore presso l'aeroporto sardo che, per il 2019, mette a disposizione più di 420.000 biglietti per decollare verso 15 destinazioni, 10 delle quali operate in esclusiva. Cinque le novità per l'estate: oltre a Strasburgo, si potrà decollare verso Pescara, Praga (dal 16 giugno), mentre hanno già preso il via i nuovi collegamenti per Marsiglia e Palermo. "Siamo felici di inaugurare il nuovo volo da Cagliari verso Strasburgo che porta a sei le destinazioni raggiungibili in Francia dallo scalo sardo", afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea Italy & Southeastern Europe.

"Entra nel vivo la stagione estiva di Volotea all'Aeroporto di Cagliari: con l'importante novità del collegamento diretto per Strasburgo e il riavvio dei voli per Tolosa e Venezia, si aggiungono altri decisivi tasselli al network di 15 rotte che Volotea opererà nella Summer 2019 dal capoluogo sardo", ha commentato Alberto Scanu, amministratore delegato Sogaer. Sempre Volotea garantirà i nuovi collegamenti da Alghero verso Napoli e Madrid: il 4 maggio si tornerà a volare alla volta dello scalo campano (una frequenza settimanale ogni sabato per un totale di 6.700 posti in vendita), mentre è prevista per martedì 7 maggio la ripartenza dei voli alla volta della capitale spagnola (una frequenza settimanale tutti i martedì per un totale di 7.800 posti in vendita). Dall'1 giugno Volotea riprenderà a volare anche per Genova, Venezia e Verona.