"Le isole del gusto" con 40 ristoranti

(ANSA) - ORISTANO, 2 MAG - Niente prezzo imposto e solo due agriturismo contro i 38 tra ristoranti, locande e trattorie per l'edizione 2019 della rassegna gastronomica "Le isole del gusto", nata in provincia di Oristano per iniziativa della Camera di Commercio locale ma ora estesa a tutta la Sardegna grazie alla collaborazione di Unioncamere e delle camere di Cagliari, Nuoro e Sassari. La rassegna, presentata dal presidente e dal segretario della Camera di Commercio oristanese Nando Faedda e Enrico Massidda, dal presidente di Unioncamere Agostino Cicalò e dal sindaco di Cabras Andrea Abis, prende il via sabato 4 maggio e proseguirà fino al 23 giugno con regole nuove rispetto al passato. La più importante forse è proprio quella che consente a ogni struttura partecipante di stabilire autonomamente il prezzo del proprio menù. La maggior parte oscilla tra i 30 e i 40 euro, ma ci sono anche menù da 25 e da 50/60 euro.

L'altra novità riguarda la suddivisione della rassegna in cinque categorie, dedicate ciascuna ai prodotti tipici regionali che dovranno essere i protagonisti del menù proposto. Nove esercizi hanno scelto la categoria Vernaccia e bottarga, frutto di una collaborazione all'iniziativa del Comune di Cabras, 12 dalle Prodotti ittici, 11 dalle Paste e dai pani tipici, due dalla Frutta e verdura, e sei dalle Carni e dalle loro lavorazioni. In tavola, naturalmente, solo vini di cantine e produttori sardi con una scelta di ben 74 etichette diverse.

Gli obiettivi della rassegna, hanno spiegato gli organizzatori, restano quelli di sempre e cioè da una parte promuovere le produzioni di qualità delle produzioni agroalimentari dell'isola e le attività di ristorazione e dall'altra far crescere la qualità dei servizi di ristorazione.

Non a caso la giuria composta da Gilberto Arru, Roberto Dessanti e Tomaso Sussarello dovrà valutare non solo la qualità dei piatti ma anche l'abbinamento con i vini e la qualità del servizio.

Anche i clienti potranno però esprimere il proprio gradimento con un voto. (ANSA).