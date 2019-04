Solinas, per assessori tempi non maturi

"Non manca il responsabile delle sette deleghe perché il presidente in persona ha assunto gli interim per cui c'è una rappresentatività se possibile maggiorata: quando saranno maturi i tempi ci saranno gli altri assessori". Così il presidente della Regione Christian Solinas sull'Esecutivo ancora incompleto a due mesi dal voto delle regionali.

Il governatore, che ha parlato a margine del convegno organizzato dalla Cisl “Quale sviluppo e quale autonomia per la Sardegna”. ha voluto "tranquillizzare sul fatto che la Giunta esiste, sta lavorando, vengono adottate deliberazioni, e l'unico fatto di rilievo rispetto a questa situazione è che i sardi stanno risparmiando sette stipendi ogni mese".