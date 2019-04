Punto Rosa alla cittadella della salute

Di mattina è uno degli uffici più affollati a Cagliari: nel padiglione G della cittadella della Salute in via Romagna, si fa la fila per l'esenzione del ticket sanitario per il reddito. Spesso le mamme si portano appresso anche i bambini molto piccoli. E cosa succede se il neonato è nervoso, ha fame o ha bisogno di cambiare il panno? Da oggi c'è un Punto rosa: una postazione riservata con una poltrona a dondolo e giochi per bimbi che consente alle mamme di allattare i piccoli in tutta tranquillità. Non solo: nel bagno accanto è stato anche predisposto un comodo fasciatoio.

Chi ha portato lì queste attrezzature? Babbo Natale. O meglio, la corsa dei Babbi Natale, la tradizionale manifestazione organizzata ogni anno a Cagliari dal Centro sportivo italiano. "Quest'anno - spiega Davide Carnevale, vicepresidente vicario del comitato di Cagliari del Csi - i runner sono stati circa 200 e abbiamo raccolto 1500 euro".

Negli anni scorsi i fondi sono stati utilizzati per l'acquisto di defibrillatori o per aiutare le popolazioni terremotate del centro Italia: "Quest'anno abbiamo deciso di optare per questa soluzione". E potrebbe non essere un episodio isolato. "Stiamo pensando - spiega Luigi Minerba, direttore dell'area socio sanitaria di Cagliari dell'Azienda tutela della Salute - anche al Binaghi per le vaccinazioni. Sicuramente una bella iniziativa che migliora la qualità dell'accoglienza".