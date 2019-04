Regione: slitta nomina assessori mancanti

La Giunta regionale guidata da Christian Solinas (Psd'Az) non sarà completata nemmeno oggi, a oltre due mesi dal voto delle regionali che ha decretato la vittoria del centrodestra. Non è in programma, infatti, come si ipotizzava in settimana, che i sette assessori mancanti giurino durante la seduta solenne del Consiglio regionale convocata per le celebrazioni di Sa die de Sa Sardigna, la festa del popolo sardo che ricorre appunto il 28 aprile. "Oggi parliamo della festa del popolo sardo - ha dichiarato il governatore ai cronisti che gli chiedevano notizie sull'esecutivo - la Giunta arriverà ma consentitemi di festeggiare questa grande risposta di popolo a una giornata importante".

Sinora sono state assegnate solo cinque deleghe: la Programmazione a Giuseppe Fasolino e il Lavoro ad Alessandra Zedda di Forza Italia; l'Ambiente a Gianni Lampis di FdI; la Sanità a Mario Nieddu della Lega e il Turismo a Gianni Chessa del Psd'Az.

Ancora da indicare gli assessori a Lavori Pubblici, Urbanistica, Agricoltura, Affari generali, Cultura, Trasporti e Industria. Sette deleghe sulle quali per il momento Solinas conserva l'interim.