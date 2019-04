Mini serra marijuana in casa, arrestato

Aveva trasformato una stanza della sua abitazione in una mini serra per coltivare marijuana: lampade alogene, ventilatori, sistema di aspirazione e tutto l'occorrente per prendersi cura delle piante, ma è stato scoperto. Un pizzaiolo di 25 anni di Cagliari è stato arrestato dai carabinieri per produzione, detenzione e spaccio di droga.

All'alba di oggi i militari della Stazione di Assemini hanno fermato il giovane e lo hanno perquisito, l'ispezione è stata poi estesa alla sua abitazione. Complessivamente i carabinieri hanno sequestrato 1,5 chili di marijuana e dieci piante di cannabis alte anche 2 metri, nonché tutta l'attrezzatura usata per realizzare la serra.