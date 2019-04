In casa 700 dosi di marijuana, arrestata

In casa nascondeva 700 dosi di marijuana e 20 piantine di cannabis. Elisabetta Taberlet, 44 anni, già nota alle forze di polizia, è stata arrestata in un blitz avvenuto ieri pomeriggio in piazza Lao Silesu, nel quartiere Sant'Elia a Cagliari. Nei giorni precedenti i carabinieri avevano trovato, nascoste per strada, 100 confezioni di cocaina, 50 dosi di eroina, 50 di hascisc e 10 di marijuana, senza però individuare chi aveva occultato la droga. Ieri pomeriggio dopo una serie di appostamenti i militari hanno deciso di perquisire l'abitazione della donna che si trova al quinto piano di una palazzina al civico 3, recuperando la marijuana e le piante di cannabis.

Trovata anche sostanza da taglio e il materiale per confezionare le dosi. La 44enne adesso si trova ai domiciliari in attesa del processo.