Esce "Plus39" della collana Nuoro Jazz

Esce ufficialmente per l'etichetta cagliaritana MGJR Records il disco "PLUS39". Prende il nome dall'omonimo sestetto composto dai musicisti vincitori della borsa di studio migliori allievi di Nuoro Jazz 2017: le cantanti Federica Muscas e Fabiana Manfredi, Luca Zennaro alla chitarra, Vittorio Esposito al pianoforte, Stefano Zambon al contrabbasso e Francesco Parodi alla batteria.

E' il primo tassello della neonata collana "Nuoro Jazz", catalogo discografico che raccoglie le più interessanti produzioni, figlie degli omonimi seminari estivi fondati nel 1989 da Antonietta Chironi. Il progetto è finanziato attraverso il bando "Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura", promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali. Contiene per lo più composizioni originali di matrice jazzistica, con evidenti influenze di R&B e neo soul. Grande importanza è dedicata, inoltre, al lirismo e alle melodie tipicamente mediterranee.

I PLUS39 si sono esibiti nel corso della trentunesima edizione del festival Time in Jazz di Berchidda diretto da Paolo Fresu, al Pedras et Sonus Jazz Festival e ai Seminari di Nuoro Jazz il 30 agosto 2018.