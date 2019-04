Riaperta la statale 195

E' stata riaperta al traffico la statale 195 Sulcitana chiusa tra il km 6,000 e il km 9,000, in direzione Cagliari, a causa del maltempo, la stessa colpita dall'alluvione dello scorso ottobre. Anche questa colta, il mare in burrasca ha invaso un tratto della strada lasciando fango e detriti sulla carreggiata. Gli operai dell'Anas hanno lavorato sin dalle prime ore del mattino per ripulire la statale, mentre il traffico era stato deviato sulla consortile della zona industriale di Macchiareddu. Ora la viabilità è stata completamente ripristinata.