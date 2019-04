Auto in scarpata: un morto e un ferito

E' di un morto e un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella notte in una strada di penetrazione agraria lungo la provinciale tra Villagrande Strisaili e Talana, in Ogliastra. I due viaggiavano a bordo di un fuoristrada Nissan Terrano che si è ribaltato finendo in una scarpata. Ad avere la peggio Mario Olla, agricoltore di 63 anni, che è stato sbalzato dal mezzo rimanendo schiacciato. Il nipote Carlo, 39 anni, ferito gravemente, è riuscito a trascinarsi sino ad un ovile, dove stamattina è stata trovato da alcuni pastori che hanno dato l'allarme. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Nuoro. Sul posto la polizia stradale di Lanusei.

VOLA GIU' DAL CAVALCAVIA, CENTAURO MUORE IN OSPEDALE - Un giovane centauro di Viareggio è morto per i postumi di un grave incidente stradale, quando con la sua moto è volata giù da un cavalcavia sulla statale 125 tra Siniscola e Santa Lucia, sulla costa nord orientale della Sardegna. Si tratta di Elia Pietshlmann, di 29 anni, deceduto dopo l'arrivo all'ospedale di Olbia dove era stato trasportato con l'elicottero del 118. Il giovane era seguito dal padre, anche lui in moto, probabilmente al rientro da una gita di Pasquatta. Dopo aver perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva, il 29enne è volato precipitando nella scarpata. Sul posto la Polizia stradale di Nuoro per i rilievi.