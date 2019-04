Vola giù dal cavalcavia, centauro muore in ospedale

(ANSA) - CAGLIARI, 22 APR - Un giovane centauro di Viareggio è morto per i postumi di un grave incidente stradale, quando con la sua moto è volato giù da un cavalcavia sulla statale 125 tra Siniscola e Santa Lucia, sulla costa nord orientale della Sardegna. Si tratta di Elia Pietshlmann, di 29 anni, deceduto dopo l'arrivo all'ospedale di Olbia dove era stato trasportato con l'elicottero del 118. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Il giovane dopo aver perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva è volato precipitando in una scarpata.

Sul posto la Polizia stradale di Nuoro per i rilievi. Il giovane era seguito dal padre, anche lui su una moto, probabilmente al rientro da una gita di Pasquetta.