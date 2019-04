Olbia, ipotesi tregua Alitalia-AirItaly

(ANSA) - CAGLIARI, 17 APR - Alitalia e Air Italy potrebbero gestire insieme i voli da Olbia per Roma e Milano sino a Pasqua.

E' questa la proposta alle due compagnie emersa al Mit nel vertice convocato dal sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Armando Siri, per scongiurare, assieme al governatore della Sardegna Christian Solinas, il caos voli sullo scalo gallurese.

Entrambi i vettori, infatti, si erano proposti per volare senza compensazioni economiche ma la concorrenza diretta di Alitalia, secondo i vertici di AirItaly, penalizza la compagnia sardo-qatariota che ha già rifiutato la coabitazione motivando pesanti perdite economiche. Non solo: a rischio ci sono anche la stessa permanenza della base a Olbia e centinaia di posti di lavoro.

Nel frattempo Alitalia ha debuttato oggi nello scalo Costa Smeralda con i voli tra Olbia e Roma Fiumicino, mentre Air Italy ha garantito i collegamenti su Malpensa.