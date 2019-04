In auto con 7,5 kg di cocaina, 2 arresti

Inchiodati dal fiuto del cane antidroga e sorpresi con sette chili e mezzo di cocaina. Due persone, delle quali non sono state rese note le generalità, sono state arrestate dalla Guardia di finanza per detenzione e spaccio di droga.

I due, lunedì sera, transitavano per le vie del centro di Cagliari a bordo di un'auto e sono stati fermati per un controllo. Sono apparsi subito nervosi, soprattutto nel momento in cui il cane antidroga ha iniziato ad abbaiare vicino all'auto. Da un primo controllo non è emerso nulla, nonostante l'unità cinofila continuasse a 'puntare' la vettura. I militari delle Fiamme gialle hanno quindi deciso di portare l'auto in una officina dove è stata smontata. In una intercapedine ricavata sotto il veicolo, i Finanzieri hanno trovato la cocaina. Per i due sono subito scattate le manette. Sono in corso le indagini per individuare la provenienza della droga e il destinatario finale.