Esplosivo e miccia trovati a Tertenia

Una miccia detonante e circa 80 grammi di polvere esplosiva e un sacchetto di bossoli per arma da sparo: è quanto hanno trovato nelle campagna di Tertenia i militari della locale stazione, in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna.

In questi mesi, i militari stanno effettuando accurate perquisizioni negli ovili dell'Ogliastra alla ricerca di stupefacenti, armi ed esplosivi. L'ultimo ritrovamento in un casolare poco distante da Tertenia. Data la vasta area da perquisire, è stato necessario l'intervento di diversi carabinieri e del Nucleo Cinofili addestrato per la ricerca di materiale esplodente.

I bossoli e la polvere esplodente, la miccia detonante, potenzialmente utile per assemblare un ordigno esplosivo, erano avvolte in buste di cellophane e ben nascoste, ma a facile portata di mano di chi conosceva il nascondiglio. Il materiale ritrovato è stato rimosso e fatto brillare.